Словаччина хоче нормалізувати відносини з Москвою і збільшує імпорт російського газу через газопровід "Турецький потік"

Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо під час зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним, пише Reuters.

Ці слова суперечать позиції Європейського Союзу, який намагається відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, щоб покарати Москву за вторгнення в Україну 2022 року. Вони прозвучали на критичному етапі зусиль із завершення війни.

Словаччина та Угорщина, попри членство в ЄС, прагнуть зберігати політичні контакти з Росією, яка забезпечує більшу частину їхніх потреб у нафті.

"Я хочу відкрито сказати, що ми надзвичайно зацікавлені в нормалізації відносин між Словацькою Республікою та Російською Федерацією", - сказав Фіцо під час зустрічі з Путіним на полях святкування річниці Другої світової війни в Китаї.

"Давайте повернемося до того, що завжди було типовим для економічного співробітництва між країнами", - додав він.

ЄС пообіцяв до кінця 2027 року повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, завершивши десятиліття енергетичних відносин із колишнім головним постачальником газу. Але Угорщина і Словаччина виступають проти цього плану, заявляючи, що перехід на альтернативи призведе до зростання цін.

"Хочу подякувати за безпечні та регулярні поставки газу, які ми отримуємо через "Турецький потік", - сказав Фіцо під час зустрічі з Путіним.

"Турецький потік" залишається єдиним газопроводом, що транспортує російський газ до Європи після вибухів на "Північному потоці-1" у вересні 2022 року і зупинки транзиту через Україну 1 січня.

Довідка:

Цього року Словаччина імпортувала близько 1,7 млрд кубометрів газу через Угорщину, яка має прямий доступ до "Турецького потоку".