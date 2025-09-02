НБУ очікує на зростання попиту на валюту: він відрізнятиметься від торішнього
Національний банк України очікує на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року.
Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"На нашу думку, торік це значною мірою був ще відкладений попит, пов'язаний з тим, що у населення не було можливості вільно купувати валюту в попередні роки внаслідок валютних обмежень", – сказав він.
На думку Ніколайчука, ймовірно, певною мірою попит був насичений минулого року.
"І протягом останніх місяців у населення співпало це насичення з розумінням того, що розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом", – додав перший заступник голови НБУ.
За останніми даними НБУ, у серпні цього року чистий попит населення на валюту збільшився приблизно до $356 млн, тоді як у серпні минулого року він становив $777 млн.
