НБУ очікує на зростання попиту на валюту: він відрізнятиметься від торішнього

Національний банк України очікує на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року.

Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На нашу думку, торік це значною мірою був ще відкладений попит, пов'язаний з тим, що у населення не було можливості вільно купувати валюту в попередні роки внаслідок валютних обмежень", – сказав він.

На думку Ніколайчука, ймовірно, певною мірою попит був насичений минулого року.

"І протягом останніх місяців у населення співпало це насичення з розумінням того, що розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом", – додав перший заступник голови НБУ.

За останніми даними НБУ, у серпні цього року чистий попит населення на валюту збільшився приблизно до $356 млн, тоді як у серпні минулого року він становив $777 млн.

