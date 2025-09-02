Супермаркети на ринку музики: чому ритейл розвиває своє радіо

Великі торгові мережі почали розвивати власні радіостанції. Для чого це їм?

Кожен похід за продуктами – це унікальна можливість супермаркету поборотися за додаткову увагу покупця. Магазини використовують її, завойовуючи увагу клієнтів як через візуальне оформлення, так і за допомогою аудіо.

Саме мережі магазинів вирішують, що чутимуть їх відвідувачі. Якщо раніше великі гравці ритейлу пропонували лише популярну музику або цілодобову рекламу, то тепер вони запускають повноцінні радіостанції та розвивають українську музику.

Чому ритейл пішов у сферу радіо та звукозапису і чи приносить цей бізнес гроші?

Як зʼявилося радіо в магазинах

Великі приміщення, через які щодня проходять тисячі людей, – ідеальне місце для поширення інформації. Концепція радіо в магазинах зародилася на Заході, а згодом дісталася до України. Однією з перших мереж ритейлу, яка почала використовувати радіо як інструмент поширення створеного контенту в супермаркетах, була американська Walmart. Walmart&Sam’s Club Radio транслюється в усіх магазинах Walmart та Sam’s Club у США.

З 2016 року це радіо працює у форматі повноцінного підрозділу компанії. Воно продукує передачі і транслює музику на мільйонну аудиторію покупців, заробляючи кошти з реклами та підтримуючи бренд. Цей феномен називають in-store radio.

У студії Walmart Radio Фото walmart.com

"Створене на початку 1990-х років як надійний засіб поширення важливої інформації безпосередньо в магазинах мільйонам наших відвідувачів у США Walmart Radio еволюціонувало і стало включати ранкове шоу, регулярні новини та популярну музику", – повідомляла радіостанція у 2016 році.

Читайте також: Чому в супермаркеті важко купити лише необхідне: основні трюки ритейлу

Ще один приклад радіо в ритейлі – британська мережа ASDA, друга за кількістю магазинів у країні. У 2019 році компанія перезапустила своє радіомовлення у понад 600 супермаркетах. Працівники та клієнти британської мережі можуть слухати розважальні шоу, новини, музику і, звісно, рекламу.

Трансляція інформації в магазинах стала не просто інструментом розваги для клієнтів, а перетворилася на важливий інструмент комунікації працівників. Хтось завдяки радіо орієнтується в часі, хтось дізнається новини, а комусь навіть роблять пропозицію через радіостанцію супермаркету.

Піонер українського in-store radio

Новий тренд дійшов до України на початку 2020-х. Мережі вирішили не просто транслювати радіошоу, а й залучати до ефіру молодих українських виконавців.

Піонером in-store radio в Україні можна вважати "Сільпо". Мережа запустила своє радіо у 2021 році. Там зазначають, що воно покращує досвід покупця і розвиває культурні проєкти компанії. Радіо "Сільпо" поєднує музику, інформаційні блоки та оголошення. В ефірі звучать українські хіти і треки молодих артистів, які проходять професійний відбір. Музичним експертом радіо є учасник гурту ТНМК Фагот.

Читайте також: Одинадцять років без Кобзона: як працює український ринок музики

Радіостанція має угоди з українськими лейблами та окремими музикантами щодо трансляції музики, але не уточнює з якими. У "Сільпо" також не відповіли на запитання ЕП щодо прибутковості радіо, зазначивши, що це "системна інвестиція".

"Інвестиція охоплює технічне забезпечення мережі, авторські програми, розробку власного музичного та аудіовізуального контенту, а також запуск зовнішніх медіаформатів", – зазначили в мережі. Основними напрямками інвестицій для "Радіо Сільпо" є проєкти в YouTube та проведення конкурсу для музикантів.

Співпраця з лейблами

Другим помітним гравцем у сфері in-store radio є мережа магазинів "Аврора".

"Радіо Аврора" – радіостанція, де щодня протягом 12-годинного ефіру грає винятково українська музика. Пісні українських артистів та учасників платформи звучать у понад 1 700 магазинах мережі "Аврора", а це понад 45 мільйонів відвідувань на місяць", – ідеться в описі на офіційному сайті.

"Аврора" перезапустила своє радіо у 2024 році в співпраці з музичним лейблом pomitni. "До цього грав звичайний приємний фон. Ми не використовували треки зі словами, іноземні пісні. З часом це перетворилося на подкаст з домашньою атмосферою, у якому підтримується загальний настрій мережі, доносяться новини", – каже керівник напрямку колаборацій "Аврори" Денис Твердохліб.

Як і "Сільпо", "Аврора" співпрацює з українськими музикантами. Разом з лейблом pomitni компанія створила сервіс "На її основі", який шукає талановитих українських музикантів та розвиває їхні особисті бренди.

"Радіо Аврора" є дистрибʼютором музики і фінансує музичні проєкти, зокрема табори, надає гранти. Артисти укладають контракт з УААСП (Українська агенція авторських та суміжних прав), їх пісні потрапляють до каталогу. Коли пісня грає на "Радіо Аврора", виконавець отримує роялті, бо мережа має контракт з агенцією.

У коментарі для медіа "Слух" засновник "Аврори" Лев Жиденко зазначив, що метою інвестицій у "Радіо Аврора" та просування українських виконавців є соціальна функція. "Це не про підсилення бренду. Це більше про атмосферу, створення ком’юніті навколо нашої компанії", – сказав він.

Твердохліб вважає, що вихід "Аврори" на музичний ринок – це спроба "системного підходу до не зовсім структурованого музичного бізнесу". "Наше завдання – профінансувати проєкт, запропонувати шляхи для поширення творчості, а pomitni проводять музичну експертизу", – додав він.

Музиканти, які співпрацюють з "Авророю", підписують контракти з проєктом "На її основі". "У відсотковому співвідношенні якийсь дохід залишається за платформою, щось іде музиканту. Кожен підхід індивідуальний", – каже Твердохліб.

У "Радіо Аврорі" стверджують, що за рік роботи їм вдалося вийти в прибуток, однак не уточнюють цифри заробітків. Основа доходів – реклама в ефірі. Усе зароблене реінвестують у розвиток контенту та фінансування проєкту з лейблом pomitni.

За аналогією із "Сільпо", "Радіо Аврора" бачить майбутнє у форматах на YouTube. "Плануємо монетизувати музичні альбоми, випущені за допомогою платформи "На її основі", та монетизувати YouTube-проєкти", – каже Твердохліб.

ЕП звернулася із запитаннями щодо радіо до інших учасників сектору. У мережі NOVUS повідомили, що їх радіо транслює музику, оголошення та рекламу. "Ми співпрацюємо з підрядником, який добирає винятково ліцензійний контент та гарантує повне дотримання авторських і суміжних прав", – відповіли в компанії.

Там зазначили, що мережа не робить капітальних інвестицій у радіо, проте цей напрямок прибутковий завдяки рекламі. В АТБ та VARUS на запит ЕП не відповіли.

Яка мета

На перший погляд, інвестиції в закриту інформаційну мережу – це крок для підтримки бренду бізнесу. Однак мережі ритейлу мають потенціал стати стратегічним інвестором у дійсно не структурований український ринок музики.

"Радіо Сільпо" або "Радіо Аврора" – це не тільки інструменти для дистрибуції музики, це повноцінні підрозділи, які вміють створювати контент і мають для цього ресурси. Якщо "Радіо Аврора" вийде в FM, то зможе легко конкурувати з іншими радіостанціями. Утім, амбіції такого бізнесу можуть заходити ще далі.

Наступним кроком могли б стати інвестиції у виробництво аудіопродукту. Український бізнес у секторі створення музики зацікавлений у такій співпраці, що підтверджує приклад одного з найбільших лейблів країни – pomitni.