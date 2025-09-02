Міжнародне фінансування України на 2026-2027 роки: підтверджено тільки третину

Ситуація щодо міжнародного фінансування України на 2025 рік має досить комфортний вигляд, але щодо 2026-2027 років питання розриву, який потрібно закривати, залишається актуальним.

Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За оцінками НБУ, наразі тільки близько третини з необхідних $65 млрд має підтверджені джерела фінансування.

"За нашими оцінками, обсяг коштів, що не має підтверджених джерел фінансування на 2026-2027 рр., наразі становить приблизно дві третини цієї суми. Є розрив у фінансуванні на наступний рік і ще більший розрив - на 2027 рік", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук уточнив, що НБУ закладає трохи більшу, ніж уряд, потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки: $35 млрд у 2026 році та $30 млрд у 2027-му, і ця сума не включає запас, який планується сформувати цього року з коштів, що надходять за механізмом ERA – за рахунок заморожених російських активів.

Нагадаємо:

Міністр фінансів України Сергій Марченко 18 серпня оцінив фінансовий розрив на 2026-2027 роки, який не є закритим підтвердженими джерелами фінансування, у $37 млрд.