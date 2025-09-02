Трамп за день заробив на криптовалюті більше, ніж за життя на своїх хмарочосах

Сім'я Дональда Трампа в понеділок 1 вересня збагатилася на $5 млрд після того, як їхня головна криптовалютна компанія запустила торги новою цифровою монетою.

Про це повідомляє WSJ.

Запуск WLFI можна порівняти з IPO: тепер криптовалюту можна купувати і продавати на відкритому ринку, як акції компаній. До цього покупці WLFI, які брали участь у приватних угодах із Trump-стартапом World Liberty Financial, не могли обмінювати свої токени.

Цей старт став, імовірно, найбільшим фінансовим успіхом сім'ї президента з часу його інавгурації. Сім'я Трампа, включно з самим Дональдом Трампом, володіє майже чвертю всіх WLFI-токенів. Троє його синів є співзасновниками World Liberty, а президент названий "почесним співзасновником".

За умовами запуску токени засновників і команди залишаються "замороженими", тобто їх ще не можна продати. Але торги вперше визначили реальну ринкову оцінку їхніх активів.

Тепер WLFI, найімовірніше, є найціннішим активом Трампів - навіть дорожчим за їхню класичну нерухомість.

Компанія цього літа поглинула публічну фірму і залучила $750 млн, щоб викупити криптовалюту. За даними WSJ, схема з тією ж стороною покупця і продавця може принести Трампам близько $500 млн.

У першу годину торгів WLFI на біржах було укладено угод майже на $1 млрд. На Binance токен стартував із 30 центів і знизився до близько 20 центів, але навіть на вищій позначці оцінка пакету Трампів перевищувала $6 млрд.

Додатково сім'я контролює близько 80% мемкоїна $Trump, вартістю кілька мільярдів доларів. А ще - понад половину акцій публічної Trump Media, яка керує платформою Truth Social і володіє криптоактивами. Тільки цей пакет оцінюють у $2,5 млрд.

Нагадаємо:

Компанія Trump Media & Technology Group Corp., якій належить Truth Social, придбала Bitcoin і пов'язані з ними цінні папери на суму близько $2 мільярдів у рамках раніше оголошеного плану перетворитися на компанію з криптовалютною скарбницею.

Американська компанія з видобутку криптовалюти, яку підтримують Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп, шукає компанії в Азії для накопичення Bitcoin, за словами людей, знайомих із ситуацією.