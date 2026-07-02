Новини 2 липня: масовані атаки РФ по бізнесу

Про атаки на російські заводи: у ніч на 2 липня у Нижньогородській області РФ після атаки українських безпілотників пошкоджено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

Про російські атаки: російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.

Після нічного обстрілу 2 липня в мережі Vodafone можливі перебої, зокрема з доступом до домашнього інтернету та окремих сервісів компанії.

У Києві після нічної масованої атаки РФ постраждали енергооб'єкти ДТЕК, частина мешканців столиці залишається без світла.

Російський "шахед" поцілив у сортувальний центр "Нової пошти" у Запоріжжі, співробітники не постраждали.

Внаслідок російської атаки на депо "Укрпошти" в Нікополі на Дніпропетровщині знищено сім автівок поштового оператора.

Про знеструмлення: після масованої ракетно-дронової атаки РФ 2 липня в Україні зафіксували нові знеструмлення у кількох регіонах, найскладніша ситуація на ранок - у Сумській області.

Про мобільні заправки: на Сумщині у Тростянецькій громаді через пошкодження стаціонарних автозаправних станцій розгорнули мережу мобільних автозаправок.

Про шпигунство РФ: аналіз Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) 144 інцидентів у понад десятку країн, що почалися наприкінці 2024 року, показав, що російська розвідка 18 місяців дронами, запущеними з суден "тіньового флоту", спостерігала за ядерними об'єктами у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах.

Про БЕБ: у Броварах на території металургійного заводу компаній ТОВ "АЛТЕГ" та ТОВ "БРАЗ" відбуваються обшуки та слідчі дії БЕБ через ухилення від сплати податків.

Ексклюзиви ЕП:

Удар за ударом. Як "Нова пошта" виживає під обстрілами

Під удар росіян вночі 2 липня потрапив логістичний центр "Нова пошта", розташований в Оболонському районі столиці, а вдень був атакований термінал компанії в Запоріжжі.

Це не збіг: росіяни систематично б'ють по логістичних вузлах "Нової пошти", ЕП розповідає про те, які збитки понесла компанія.