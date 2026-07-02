Україна атакувала великий НПЗ, який забезпечує пальним Москву

У ніч на 2 липня у Нижньогородській області РФ після атаки українських безпілотників пошкоджено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6", - йдеться у повідомленні.

За аналізом кадрів, який провела Astra, під удар потрапив НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Це найбільший завод "Лукойлу", четвертий за потужністю в Росії та другий у країні за виробництвом бензину.

Підприємство може переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік і випускати 5 млн тонн бензину. НПЗ також забезпечує пальним Московський регіон.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив про атаку трьох десятків безпілотників і повідомив про "некритичні пошкодження" одного промислового об'єкта та кількох житлових будинків, пише російське видання The Moscow Times.

Фото: Exilenova+

Цей завод уже атакували 24 червня. За даними джерел Reuters у галузі, після цього він зупинив переробку нафти через пошкодження установки первинної переробки АВТ-5, яка забезпечує 25% потужності підприємства.

Водночас завод, за даними Reuters, планував перейти до роботи без пошкодженої установки та збільшити завантаження решти потужностей.

Нагадаємо:

Українська зброя удруге дісталася до нафтопереробного заводу російській Уфі, за 1300 км від лінії фронту, а також вдарила по об'єкту ВПК у Пензенському регіоні.

"НОРСІ", четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії та другий за обсягами виробництва бензину, 25 червня призупинив роботу після атаки українських дронів.

18 червня українські безпілотники уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

За кілька днів до цього, 16 червня, українські дрони також атакували Московський НПЗ. Тоді внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, що змусило підприємство тимчасово зупинити свою роботу.

Московський нафтопереробний завод не відновить роботу ще щонайменше півроку після атак українських дронів.