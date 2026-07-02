На Сумщині почали працювати перші мобільні АЗС

На Сумщині у Тростянецькій громаді через пошкодження стаціонарних автозаправних станцій розгорнули мережу мобільних автозаправок.

Про це інформує Тростянецька міська рада.

"У зв'язку з пошкодженням автозаправних станцій на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів, де відпуск пального буде здійснюватися за допомогою невеликих автозаправних автомобілів", – говориться у повідомленні.

Міськрада зазначає, що місця розташування будуть змінюватися, щоб не допустити враження агресором. Автозаправний автомобіль не буде знаходитися тривалий час на одному місці.

Про відпуск пального, переміщення на іншу локацію Тростянецька міська рада інформуватиме у Телеграм.

Відпуск пального буде здійснюватися лише за готівку. Під час оголошення повітряної тривоги відпуск пального здійснюватися не буде, зазначають у міськраді.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія знищила всі АЗС у Тростянці на Сумщині – у місті можуть з'явитися мобільні автозаправки.

За останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів, майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури.

У ніч на 1 липня російські загарбники актували п'ять автозаправних станцій Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.

Мережа автозаправних станцій "WOG" з огляду на безпекову ситуацію запроваджує особливий режим роботи в низці областей України.