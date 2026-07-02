Майно підприємств, які постраждали від обстрілів, звільнили від перевірок

Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій вбо розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Також це стосується майна, яке знаходиться на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

"Таким чином щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур", – написала Свириденко у Телеграм.

"Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань", – додала вона.

Нагадаємо:

Уряд оголосив старт нової програми кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів: малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств – під 0,1% упродовж перших двох років.

З 1 червня стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації – великий і середній бізнес зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою.