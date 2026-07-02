У Нікополі росіяни знищили відразу сім автівок "Укрпошти"

Внаслідок російської атаки на депо "Укрпошти" в Нікополі на Дніпропетровщині знищено сім автівок поштового оператора.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" вже відновила пошкодження в Києві та Сумах, яких зазнали вночі.

"На Сумщині працюємо на генераторах і продовжуємо надавати послуги. Проте ворог не припинив свої атаки й удень", – повідомив він.

"Спочатку була атака дроном на наше депо в Нікополі, де ворог вже "пристріляв" точку і знищив нам 7 автівок. Проте ми вже тиждень працюємо за резервною схемою через альтернативну локацію, тож вони зі злості просто пошкодили будівлі. Ну, знову відновимо", – розповів він.

За його словами, потім були ще дві атаки дронами на Дніпропетровщині та Сумщині. "На жаль, працівники отримали легкі поранення, але наразі проведено усі необхідні заходи і команда вже в безпеці", – зазначив він.

"Сьогодні була важка ніч по всій Україні. Наші співчуття родинам загиблих! Наша підтримка — колегам із "Нової Пошти" та "MOYO", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.

Російський "шахед" поцілив у сортувальний центр "Нової пошти" у Запоріжжі, співробітники не постраждали.