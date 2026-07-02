Росіяни поцілили у сортувальний центр у Запоріжжі

Російський "шахед" поцілив у сортувальний центр "Нової пошти" у Запоріжжі, співробітники не постраждали.

Про це повідомив генеральний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук.

"Реактивний шахед влучив у наш сортувальний центр у Запоріжжі. Найголовніше - всі наші співробітники перебували в укриттях і не постраждали", – написав він у Facebook.

Про ворожий удар по терміналу логістичної компанії повідомив також голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. "Внаслідок влучання виникла пожежа, дим від якої видно за кілька кілометрів", – написав він у Телеграм.

"Попри все, хочу поділитися важливою новиною: ми не зупиняємося. Ми продовжуємо задавати нові стандарти логістики в Україні – запустили нічну доставку та нічний забір посилок із поштоматів, а також продовжуємо розвивати наш фулфілмент", – повідомив Тафійчук.

"Наші партнери з MOYO.ua втратили свій склад. Ми вже на звʼязку з ними і готові допомогти своїми потужностями, а також надати безкоштовний період користування нашими послугами", – додав він.

Нагадаємо:

Російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.

В ніч на 2 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні. ППО знешкодила 524 ворожі цілі із 570 запущених, водночас є влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних дронів РФ.

Внаслідок російського удару по Києву вночі 2 липня 13 людей загинули та ще 86 – постраждали, 7 людей дістали живими з-під завалів.