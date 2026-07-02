Дрони з російських нафтових танкерів шпигували за об'єктами НАТО

Аналіз Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) 144 інцидентів у понад десятку країн, що почалися наприкінці 2024 року, показав, що російська розвідка 18 місяців дронами, запущеними з суден "тіньового флоту", спостерігала за ядерними об'єктами у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах.

Про це повідомляє The Guardian.

Дрони неодноразово помічали над авіабазами та аеропортами, проте жоден із них не був захоплений або збитий західними збройними силами, що викрило стратегічну прогалину в системі протиповітряної оборони НАТО, яка, за словами аналітичного центру, була тихо визнана по всій Європі.

Серед об'єктів, на які націлювалися неозброєні дрони, що, як вважається, були запущені з моря, — база Королівських ВПС "Лейкенхіт" у графстві Саффолк (Велика Британія), яку готували до розміщення американської ядерної зброї, та французька база атомних підводних човнів на острові Іль-Лонг у Бретані.

Європейські уряди неохоче звинувачують Росію в причетності до цих інцидентів, але Чарлі Едвардс, старший науковий співробітник IISS, зазначив: "Усі уряди, з якими ми спілкувалися, заявили, що вітатимуть оприлюднення цього звіту".

Наприкінці листопада 2024 року незвичайні дрони пролетіли на низькій висоті над базою ВПС "Лейкенхіт", базою ВПС "Фейрфорд" у Глостерширі та щонайменше двома іншими базами ВПС США в Англії. Американська ядерна зброя була розгорнута на базі "Лейкенхіт" у липні 2025 року.

Дрони, ймовірно, керувалися з танкера "Seasons 1" у Північному морі поблизу Ессекса або з вантажного судна "Hav Dolphin", яке на момент інцидентів стояло в доці в Халлі. "Hav Dolphin" також підозрювали у причетності до випадків виявлення дронів на базі підводних човнів у північній Німеччині наступного травня.

Одного разу поліцейський вертоліт намагався відстежити дрони, що влітали на територію Великої Британії, але відступив з міркувань безпеки. У звіті зазначено, що "було запропоновано застосувати протидронний лазер, але в підсумку ця ідея не була реалізована".

Як зазначено у звіті, дрони, ймовірно, запускалися з суден, що "плавали в темряві", які діяли біля узбережжя країн-цілей із вимкненими транспондерами. Вважається, що інші судна виконували функції ретрансляторів сигналів.

Нагадаємо:

Британське санкційне відомство пом'якшило тимчасову ліцензію для Lukoil International та її дочірніх компаній, дозволивши проводити платежі на незаморожені рахунки австрійської структури російської "Лукойла".