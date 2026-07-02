Росія знищила склад та офіс MOYO внаслідок атаки 2 липня

Російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.

Про це повідомила пресслужба ритейлера.

Фото: MOYO

"Ворожий удар повністю знищив наш склад. Всю ніч та ранок на місці працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія повідомила, що втратила офіс внаслідок удару.





Фото: MOYO

У MOYO заявили, що спершу зосередяться на подоланні наслідків удару, а потім на відновленні роботи.

Компанія продовжує приймати нові замовлення на товари, які доступні на сайті. Клієнтів, які оформили замовлення раніше, просять зачекати.

У MOYO заявили, що спробують відвантажити попередні замовлення, щойно це стане можливим, або повернуть кошти.

Нагадаємо:

В ніч на 2 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні. ППО знешкодила 524 ворожі цілі із 570 запущених, водночас є влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних дронів РФ.

Внаслідок російського удару по Києву вночі 2 липня 13 людей загинули та ще 86 – постраждали, 7 людей дістали живими з-під завалів.