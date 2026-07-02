Росія знищила склад та офіс MOYO внаслідок атаки 2 липня
Російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.
Про це повідомила пресслужба ритейлера.
"Ворожий удар повністю знищив наш склад. Всю ніч та ранок на місці працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Крім того, компанія повідомила, що втратила офіс внаслідок удару.
У MOYO заявили, що спершу зосередяться на подоланні наслідків удару, а потім на відновленні роботи.
Компанія продовжує приймати нові замовлення на товари, які доступні на сайті. Клієнтів, які оформили замовлення раніше, просять зачекати.
У MOYO заявили, що спробують відвантажити попередні замовлення, щойно це стане можливим, або повернуть кошти.
Нагадаємо:
В ніч на 2 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні. ППО знешкодила 524 ворожі цілі із 570 запущених, водночас є влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних дронів РФ.
Внаслідок російського удару по Києву вночі 2 липня 13 людей загинули та ще 86 – постраждали, 7 людей дістали живими з-під завалів.