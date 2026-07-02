У ДТЕК розповіли про наслідки атаки РФ для енергооб'єктів Києва
У Києві після нічної масованої атаки РФ постраждали енергооб'єкти ДТЕК, частина мешканців столиці залишається без світла.
Про це повідомляє прессслужба групи ДТЕК.
У компанії повідомили, що енергетики виїхали на місця влучань одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.
У ДТЕК заявили, що працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім знеструмленим киянам.
Нагадаємо:
В ніч на 2 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні. ППО знешкодила 524 ворожі цілі із 570 запущених, водночас є влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних дронів РФ.
Внаслідок російського удару по Києву вночі 2 липня 13 людей загинули та ще 86 – постраждали, 7 людей дістали живими з-під завалів.
Після масованої ракетно-дронової атаки РФ 2 липня в Україні зафіксували нові знеструмлення у кількох регіонах, найскладніша ситуація на ранок - у Сумській області.