Вартість відновлення майна "Нової пошти", яке пошкодила РФ, становить 1 мільярд гривень

У Новій пошті оцінили збитки від атак РФ

Компанії "Нова пошта" потрібно інвестувати понад 1 мільярд гривень у відновлення майна, яке було пошкоджене Росією від початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Разом із ти, загальна сума компенсацій клієнтам за пошкоджені або знищені відправлення з 2022 року перевищила 147 млн грн.

За даними YouControl, у 2021 році доходи компанії становили 20,8 млрд грн і з тих пір щорічно зростали.

Найбільший стрибок компанія продемонструвала у 2023 році, коли дохід збільшився майже на 54%. Водночас чистий прибуток був менш стабільним і коливався в діапазоні від 3,9 млн грн до 2,1 млрд грн.

У 2025 році дохід "Нової пошти" становив 54,2 млрд грн, а чистий прибуток – 2,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Nova Post відкрила у Молдові поблизу Кишинева логістичний хаб компанії з пропускною спроможністю до 10 тис посилок на годину та площею 3800 м².