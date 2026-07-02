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Вартість відновлення майна "Нової пошти", яке пошкодила РФ, становить 1 мільярд гривень

Володимир Тунік-Фриз — 2 липня, 19:25
Вартість відновлення майна Нової пошти, яке пошкодила РФ, становить 1 мільярд гривень
У Новій пошті оцінили збитки від атак РФ
Колаж: Андрій Калістратенко

Компанії "Нова пошта" потрібно інвестувати понад 1 мільярд гривень у відновлення майна, яке було пошкоджене Росією від початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Разом із ти, загальна сума компенсацій клієнтам за пошкоджені або знищені відправлення з 2022 року перевищила 147 млн грн.

За даними YouControl, у 2021 році доходи компанії становили 20,8 млрд грн і з тих пір щорічно зростали.

Найбільший стрибок компанія продемонструвала у 2023 році, коли дохід збільшився майже на 54%. Водночас чистий прибуток був менш стабільним і коливався в діапазоні від 3,9 млн грн до 2,1 млрд грн.

У 2025 році дохід "Нової пошти" становив 54,2 млрд грн, а чистий прибуток – 2,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Nova Post відкрила у Молдові поблизу Кишинева логістичний хаб компанії з пропускною спроможністю до 10 тис посилок на годину та площею 3800 м².

Нова пошта війна

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Вартість відновлення майна "Нової пошти", яке пошкодила РФ, становить 1 мільярд гривень
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