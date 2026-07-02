Стали відомі наслідки масованої атаки РФ 2 липня для енергетики

Після масованої ракетно-дронової атаки РФ 2 липня в Україні зафіксували нові знеструмлення у кількох регіонах, найскладніша ситуація на ранок - у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Цілями нічної та ранкової атаки були, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури. На Сумщині знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Нові знеструмлення також є у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло всім знеструмленим абонентам.

Нагадаємо:

В ніч на 2 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні. ППО знешкодила 524 ворожі цілі із 570 запущених, водночас є влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних дронів РФ.

Внаслідок російського удару по Києву вночі 2 липня 13 людей загинули та ще 86 – постраждали, 7 людей дістали живими з-під завалів.