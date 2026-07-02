Частина Криму – без світла, у Бахчисараї – віялові відключення

Північ і північний захід тимчасово окупованого півострову Крим на добу залишаться без електроенергії, а у Бахчисарайському районі запроваджено віялові відключення.

Про це пише "Крим. Реалії".

Голова російського уряду тимчасово окупованого Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що світла немає в Армянську, Красноперекопську, Джанкої та Джанкойському районі, Євпаторії та міському окрузі, Чорноморському та Сакському районах.

Відновити електропостачання споживачів пообіцяли "протягом найближчої доби".

Крім того, для "балансування навантаження" у Бахчисарайському районі світло вмикатимуть у режимі три години через три.

Конкретних причин виниклої ситуації Гоцанюк цього разу не назвав, заявивши лише про "порушення на магістральних мережах", пише медіа.

Напередодні він повідомляв, що Армянськ і Феодосія можуть на добу залишитися без електрики через атаки на електромережі.

"Крим. Реалії" нагадує, що в ніч на 2 липня в Криму було чутно звуки стрілянини та вибухів, зокрема повідомлялося про вибухи в районі ГРЕС у Сімферополі, а також про ймовірну атаку на електроподстанцію ПС 220 кВ "Донузлав" та електроподстанцію ПС 110/35/10 кВ "Мітяєво" у Сакському районі Криму.

Нагадаємо:

Раніше влада тимчасово окупованого Криму заявила, що чимало скарг надходить від кримчан щодо "несправедливого розподілу електроенергії на території республіки". І що "свою роль відіграли фактори протидії противнику та технічний стан окремих підстанцій".

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму без електроенергії залишилося 60 населених пунктів.

Раніше так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок нічної масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру в ніч на 24 червня місто повністю залишилося без електропостачання.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.