Vodafone попередив про перебої після нічного обстрілу РФ

Після нічного обстрілу 2 липня в мережі Vodafone можливі перебої, зокрема з доступом до домашнього інтернету та окремих сервісів компанії.

Про це повідомляє пресслужба Vodafone.

"Наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру", - йдеться у повідомленні.

Інженери компанії працюють на місці та відновлюють роботу сервісів, додали у Vodafone.

Нагадаємо:

В ніч на 2 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні. ППО знешкодила 524 ворожі цілі із 570 запущених, водночас є влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних дронів РФ.

Внаслідок російського удару по Києву вночі 2 липня 13 людей загинули та ще 86 – постраждали, 7 людей дістали живими з-під завалів.

Російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.