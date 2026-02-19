Новини 19 лютого: НБУ закрив два банки, нові хакерські атаки

Про неплатоспроможні банки: Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank).

Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення про віднесення АТ "Мотор-Банк" до категорії неплатоспроможних.

Про Bolt: 20 лютого від 00:00 сервіс поїздок Bolt відновлює цілодобову роботу ще у 24 містах України.

Про кібератаки: У ніч з 15 на 16 лютого один з найбільших банків України з понад 4 мільйонами клієнтів Абанк зазнав одну з наймасштабніших хакерських атак.

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.

Про Угорщину: Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про Галущенка: За версією слідства, з 2021 по 2025 рік злочинна організація у справі "Мідас" відмила 12,9 млн доларів корупційних коштів на користь ексміністра енергетики Германа Галущенка, який у документах проходить під кодовим ім'ям "Сігізмунд".

Голова Агентства відновлення: Ями на трасах Київ-Одеса і Київ-Чоп залатаємо, коли будуть гроші і тепла погода

Фінансування доріг покриває 10% реальної потреби, профілактичні роботи виконуються на 1%. Інтерв'ю з головним "дорожником" країни.