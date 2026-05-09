НБУ повідомив, яка частка проблемних кредитів у банках України

В українських банках частка непрацюючих кредитів (NPL) станом на 1 квітня скоротилася до 12,9%, або на 1 відсотковий пункт з початку року, а з березня 2022 – на 13,7 пункта.

Про це повідомили в Національному банку України.

"Факторами зменшення частки NPL у січні-березні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів", - йдеться в повідомленні НБУ.

Так, обсяг кредитів у банківській системі за І квартал зріс на 75,8 млрд грн, або на 5,6%, до 1,43 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 3,8 млрд грн, або на 2%, до 185,5 млрд грн.

Частка проблемних кредитів населення за І квартал 2026 року зменшилася на 0,5 в. п. до 10,3%, бізнесу – на 1,3 в. п. до 15,7%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків (державних, приватних, з іноземним капіталом).

