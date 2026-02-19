Угорщина погрожує більше не постачати Україні газ та електроенергію

Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це пише ExPro.

Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України на фоні конфлікту щодо транзиту російської нафти українською частиною нафтопроводу "Дружба", заявив керівник апарату прем'єр міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш.

Угорщина вживатиме відповідних заходів, якщо Україна не відновить поставки російської нафти трубопроводом "Дружба", заявив він під час брифінга.

Угорщина також планує координувати відповідні кроки зі Словаччиною, яка напередодні погрожувала зупинити постачання електроенергії до України.

Гуляш заявив, що уряд вивільнив стратегічні резерви нафти після того, як державна компанія MOL звернулася з відповідним проханням.

Угорський маршрут є одним із важливих напрямків для імпорту природного газу до України, говориться у публікації. За оцінками ExPro, у 2025 році Україна імпортувала понад 2,9 млрд куб м природного газу з Угорщини (45%).

Вже у 2026 році частка угорського напрямку в загальному імпорті газу до України дещо знизилася – до 38% у січні 2026 року (266 млн куб м).

"Зменшення частки імпорту з Угорщини пов'язано з більш активним імпортом газу з Польщі, звідки надійшло більше половини всього імпорту в січні 2026", – говориться у публікації.

Імпорт газу зі Словаччини менший – 1,3 млрд куб м у 2025 році (20%). Словацький напрямок менш привабливий через вищі тарифи.

Наразі незрозумілим залишається механізм можливого припинення постачання природного газу з Угорщини та Словаччини до України, зазначає ExPro.

Постачанням природного газу займаються переважно приватні компанії, серед яких великі міжнародні трейдери, які часто не є місцевими компаніями. Угорщина та Словаччини виступають як транзитні країни, а зупинка постачання газу була би порушенням законодавства ЄС.

Аналітики запевняють, що навіть при теоретичному блокуванню постачання природного газу до України, критичної ситуації не буде. Україна має інші робочі маршрути для імпорту природного газу, передусім з Польщі.

Крім того, запаси газу в підземних сховищах України майже на 40% вище, ніж у відповідний період минулого року, що забезпечить Україну газом навіть при зупинці постачань з Угорщини та Словаччини.

ExPro зазначає, що Угорщина також є важливим постачальником електроенергії для України, а частка імпорту з Угорщини досягає 50% у загальній структурі імпорту електроенергії в лютому 2026 року. За оцінками ExPro, Україна у 2025 році імпортувала близько 1,4 млн МВт-год з Угорщини, що складає 42% усього імпорту.

Натомість, імпорт електроенергії зі Словаччини становить близько 18% у загальній структурі імпорту в лютому 2026 року.

"Жодних обмежень на імпорт електроенергії, як і на імпорт природного газу, наразі не запроваджено. Як і у випадку з газом, зараз йдеться більше про погрози таких кроків, ніж про реальні обмеження", – говориться у повідомленні.

Теоретична зупинка постачання електроенергії до України, якою погрожує Угорщина, може мати помітний короткостроковий вплив для України, яка зіштовхується з дефіцитом електроенергії після російських обстрілів.

Паралельно з політичними заявами, Угорщина та Словаччина вже припинили експорт дизельного пального до України на фоні відсутності транспортування російської нафти через "Дружбу".

За оцінками НафтоРинку, угорсько-словацький напрямок забезпечував близько 11% імпорту дизельного пального до України у січні 2026 року, нагадує ExPro.

Водночас, з урахуванням сезонно низького попиту та можливості заміщення поставок з інших напрямків, припинення експорту не є критичним для ринку і навряд призведе до суттєвого зростання цін.

Транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини через українську ділянку нафтопроводу "Дружба" було зупинено після російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу в місті Броди 27 січня.

"Російська атака призвела до значної пожежі, яку гасили 10 днів. Відновлення пошкоджених об'єктів може зайняти певний час, а офіційних повідомлень щодо термінів відновлення не було", – говориться у повідомленні.

Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в політичному затягуванні відновлення транзиту російської нафти. Водночас, Єврокомісія обговорює з Україною терміни відновлення нафтопроводу "Дружба".

Україна протягом 2025 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн т російської нафти, на 14% менше, ніж у 2024 році – 11,36 млн т. Також це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України – з 1991 року.

