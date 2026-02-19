"Мотор-Банк" Богуслаєва НБУ визнав неплатоспроможним

Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення про віднесення АТ "Мотор-Банк" до категорії неплатоспроможних.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Банк не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 01 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України", – зазначає регулятор.

Йдеться, що рішення ухвалене у зв'язку з невиконанням АТ "Мотор-Банк" письмової вимоги щодо подання до Нацбанку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення після віднесення Банку до категорії проблемних.

В НБУ зазначили, що "Мотор-Банк" визнали проблемним через здійснення ним протягом тривалого часу ризикової діяльності, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу.

Нацбанк підкреслює, що з дня віднесення "Мотор-Банку" до категорії проблемних він продовжував здійснювати збиткову ризикову діяльність та порушувати вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу.

Станом на дату прийняття рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних розмір його регулятивного капіталу становив 173 млн грн, що суттєво нижче за встановлене НБУ мінімальне значення (200 млн грн).

В Нацбанку поінформували, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, у тому числі з нарахованими відсотками, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Банку з ринку.

Нагадаємо:

У червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.