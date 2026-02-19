Bolt працюватиме цілодобово в ще 24 містах України

20 лютого від 00:00 сервіс поїздок Bolt відновлює цілодобову роботу ще у 24 містах України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що відтепер скористатися сервісом у нічний час можна в 28 містах таких як: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам'янське, Кам'янець-Подільський, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці та Чернігів.

Окрім цих міст, послуга продовжує бути доступною вночі у Львові, Ужгороді, Мукачеві та віднедавна — у Києві.

У компанії наголошують, що користуватися поїздками в нічний час слід відповідально та виключно за нагальної потреби.

Зокрема, йдеться про можливість дістатися до або з Пунктів Незламності чи об'єктів, які офіційно виконують їхню функцію — аптек, АЗС, закладів сфери послуг, торговельно-розважальних центрів тощо, за умови наявності автономного живлення, опалення, зв'язку та можливості підзарядки пристроїв.

Також це стосується поїздок до лікарень та інших критично важливих об'єктів, якщо вони пов'язані із забезпеченням базових потреб людини в умовах енергетичної кризи.

У Bolt підкреслили, що для здійснення поїздок під час комендантської години в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.

Нагадаємо:

З 17 січня сервіси таксі Uklon та Bolt розпочали цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.