Абанк зазнав одну з наймасштабніших хакерських атак: з клієнтів списались кошти

У ніч з 15 на 16 лютого один з найбільших банків України з понад 4 мільйонами клієнтів Абанк зазнав одну з наймасштабніших хакерських атак.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наголошується, що частина клієнтів зіткнулася з неправомірним списанням коштів.

Йдеться, що це була нова, раніше невідома банківській системі атака.

"Проте вже зараз можемо впевнено заявити: ми впоралися, відбили її та виключили можливість подібних спроб у майбутньому. Ситуація повністю під контролем", – заявили в банку.

Абанк підкреслив, що вони повернули кожну списану шахраями копійку на рахунки постраждалих. Жоден клієнт не зазнав фінансових втрат.

"Наша система захищена, і зараз ми докладаємо зусиль, аби викрити шахраїв. Наразі немає жодних ризиків — кошти в безпеці та надійно захищені", – наголошує банк.

Нагадаємо:

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.