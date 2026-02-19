НБУ визнав неплатоспроможним націоналізований банк, яким цікавилась "Укрпошта"

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank).

Про це йдеться на сайті НБУ.

Причиною такого рішення є невиконання PINbank письмової вимоги щодо подання до НБУ доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень плану фінансового оздоровлення після віднесення банку до категорії проблемних.

Банк протягом тривалого часу здійснював ризикову діяльність, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу.

PINbank не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 1 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до неплатоспроможних, розмір його регулятивного капіталу становив 73 млн грн, що суттєво нижче за встановлене НБУ мінімальне значення (200 млн грн).

Колишнім власником 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) був російський мільярдер і президент московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

28 січня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський хотів отримати PINbank, щоб на його базі створити поштовий банк. Проти цієї ідеї виступав НБУ.

