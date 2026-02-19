Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: є хороша та погана новина

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що потенційно зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину, а саме: ім'я / прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції.

В НБУ не виключають, що зловмисники можуть використати ці дані для фішингу, тому просять користувачів інтернет-магазину бути особливо пильними.

Водночас жодні фінансові дані користувачів інтернет-магазину (реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов'язана з банківськими операціями) не скомпрометовані.

В НБУ стверджують, що системи захисту даних та інформаційні системи Національного банку України працюють у штатному режимі.

"Наразі вживаються необхідні заходи для з'ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту", - запевнив регулятор.

Нагадаємо:

У березні 2025 року масштабна кібератака на сервери УЗ унеможливила онлайн-покупку квитків через сайт і мобільний застосунок для тисяч українців.