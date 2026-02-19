Слідство порахувало, скільки грошей "відмили" для Галущенка у справі "Мідас"

За версією слідства, з 2021 по 2025 рік злочинна організації у справі "Мідас" відмила 12,9 млн доларів корупційних коштів на користь ексміністра енергетики Германа Галущенка, який у документах проходить під кодовим ім'ям "Сігізмунд".

Про це йдеться у нових плівках НАБУ.

"Отримані детективами докази свідчать, що протягом 2021-2025 років на користь Сігізмунда (кодове ім'я ексміністра Галущенка - ЕП) відмили 12,9 мільйонів доларів", - йдеться у розслідуванні НАБУ.

Гроші переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в банках Швейцарії, після чого розміщувалися на депозитах, з яких родина "Сігізмунда", за версією слідства, отримувала додатковий дохід.

За даними бюро, під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики на рахунки компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, надійшло понад $7,4 млн, ще майже $4 млн були видані у Швейцарії готівкою.

Частину коштів, за версією детективів, витрачали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, частину акумулювали на рахунках колишньої дружини. Також у матеріалах згадуються витрати на медичні послуги в клініці "Шугармену" (Цукермана) та покупки брендового одягу в київських бутиках.

Гроші з енергетичного сектору, які передавалися готівкою до офісу злочинної організації, фіксувалися в "чорній бухгалтерії" під назвою "Комплекс".

У бюро заявляють, що за 2021-2025 роки за цією статтею могло пройти понад $112 млн, а в записах окремо відображалися суми, пов'язані з "Сігізмундом", і способи їх легалізації.

Для відмивання, за твердженням НАБУ, використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням коштів на рахунки швейцарського фонду або видачею готівки колишній дружині фігуранта.

Нагадаємо:

Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.