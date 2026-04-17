Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після атаки РФ

Унаслідок чергової масованої атаки Росії у ніч на 17 квітня Чернігівська теплоелектроцентраль тимчасово призупинила роботу.

Про це йдеться на сайті Чернігівської міської ради.

"Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках. На жаль, об'єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування", – зазначили в міськраді.

Наголошується, що станом на 17 квітня подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" тимчасово призупинено.

Як повідомляє міськрада, на об'єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Нагадаємо:

Внаслідок дронових атак по енергооб'єктах на ранок 17 квітня є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.