Курс євро до гривні знову оновить історичний максимум

У понеділок, 20 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 34 копійки до 51,76 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 26 копійок до 43,89 грн

Офіційні курси на понеділок 20 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,89 грн (43,63 грн станом на 17 квітня);

1 євро – 51,76 грн (51,42 грн станом на 17 квітня).

Нагадаємо:

У п'ятницю, 17 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 15 копійок до 51,42 грн, що стало новим історичним рекордом.

Попередній рекорд курсу євро було встановлено 15 квітня 2026 року - 51,32 грн.

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.