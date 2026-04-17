Нафта впала нижче 90 доларів за барель і продовжує йти вниз на тлі новин з Ормузу

Ціни на сиру нафту впала нижче 90 доларів за барель після новин про те, що Іран відкрив Ормузьку протоку, через яку проходять значні обсяги світової нафти.

Про це йдеться на сервісі TradingEconomics.

Ціна на сиру нафту на 16:10 17 квітня становила 84 доларів за барель. Ціна на еталонний сорт нафти Brent встановилась на рівні 88 доларів за барель.

Нафта продовжує падати швидкими темпами.

Іран заявив, що відкрив заблоковану Ормузьку протоку.