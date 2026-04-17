В Україні почали знижуватись ціни на пальне: скільки коштує бензин, дизель та газ

З 13 по 17 квітня середня гуртова вартість бензину знизилася на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизпального – на 3,91 грн/л (84,38 грн/л). LPG здешевшав на 3 150 грн/т (1,70 грн/л), до 77 290 грн/т (41,74 грн/л).

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".

"Чотириденне зниження європейських котирувань і стабільність на ф'ючерсному ринку дали можливість частині автозаправних мереж почати охолодження цін на колонках. Масовим назвати це явище поки не можна, але тенденція буде посилюватись, якщо оптові ціни не почнуть зростати", – вважають аналітики.

Водночас за останні два дні, 16 і 17 квітня, роздрібна вартість бензину марки А-95 і дизельного пального просіла на 14 коп./л, до 73,01 грн/л і 91,25 грн/л. Скраплений газ недорахував лише 3 коп./л, до 49,13 грн/л.

У цей період на 1 грн/л знизили ціни на ДП UPG (91 грн/л), Chipo (91,87 грн/л) і "Авантаж 7" (89,95 грн/л). Криворізька мережа RLS скинула 40 коп./л (89,50 грн/л).

Мережа Chipo була майже єдиною, хто посягнув і на бензин: двома хвилями ціна була знижена на 4,28 грн/л, до 71,60 грн/л, зазначають експерти.

Разом з тим на 1 грн/л на Дніпропетровщині опустили ціну на А-95 і в "БРСМ-Нафта" (68,99 грн/л).

За даними аналітиків, скраплений газ почав рухатися вниз наприкінці тижня. Станом на 17 квітня на 1 грн/л охолодили цінники BVS, Ovis і точково Marshal (у Сумській області): 47,90 грн/л, 48,99 грн/л і 47,99 грн/л. Останній уніфікував вартість газу в усіх регіонах до єдиного рівня. На 11–50 коп./л просіла вартість пального і на станціях "Катрал" і "Автотранс".

Експерти підкреслюють, що великі мережі поки не реагують на ситуацію, оскільки перебувають під тиском дорогих залишків.

На думку аналітиків, з огляду на просідання гуртового сегмента й стабілізацію зовнішніх котирувань, потенціал для подальшого зниження роздрібних цін зберігається. Більш активному коригуванню стел перешкоджають дорогі залишки ресурсу, сформовані під час цінового піку, а також квітневі обсяги, законтрактовані мережами-імпортерами за вищими цінами.

У минулому місяці, незважаючи на високі ціни, реалізація всіх видів пального (бензин, дизель, газ) зросла до найбільшого березневого значення як мінімум з 2024 року.

Як зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко, державна мережа АЗК "Укрнафта" відреагувала на ситуацію на світових ринках та розпочала зниження цін.