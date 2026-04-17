У виробника відомого туалетного паперу суттєво впали продажі після ворожих обстрілів

Лідер целюлозно-паперової промисловості України Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК, Обухів Київської області), який навесні вже двічі постраждав від обстрілів РФ, в березні випустив 5,6 тис. тонн паперу і картону, що втричі менше за аналогічний показник березня 2025 року та у 2,5 раза порівняно з лютим 2026 року.

Про це повідомляє асоціація "УкрПапір", передає "Інтерфакс-Україна"

Випуск гофрокартонної тари скоротився на 34,8% до березня минулого року – до 12,6 млн кв. м.

Загалом у січні-вересні комбінат скоротив випуск паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції на 36,8% – до 7,7 тис. тонн, картону на чверть – до 27,9 тис. тонн, картонних ящиків на 11,7% до 47,4 млн кв.м.

Виробництво туалетного паперу скоротилось на 4,5%.

За даними асоціації, з урахуванням показників березня, за підсумками першого кварталу комбінат скоротив обсяг виробництва в грошовому вимірі на 5,1% порівняно з тим же періодом 2025 року – до 1,89 млрд грн, тоді як за підсумками січня-лютого приріст цього показника складав 3,9%.

Як повідомлялось, перший раз Київський КПК зазнав пошкоджень під час масованої російської атаки 14 березня.

Вдруге росіяни атакували комбінат 3 квітня.

Нагадаємо:

Київський КПК – головне підприємство однойменної групи компаній, одного з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом понад 2,5 тис. осіб.

Комбінат на 100% належить австрійській Pulp Mill Holding GMBH, кінцевим бенефіціаром якої є Хайнц Ціннер.