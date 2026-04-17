Іран заявив, що відкрив Ормузьку протоку

Іран заявив, що відкрив заблоковану Ормузьку протоку.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

Дозволено прохід всім комерційним суднам.

"Відповідно до припинення вогню в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час, що залишився до закінчення перемир'я, за узгодженим маршрутом, який вже було оголошено Організацією портів та морського транспорту Ісламської Республіки Іран", - написав Арагчі у соцмережі X.

Ормузька протока — це стратегічно важливий вузький водний шлях (близько 34–55 км завширшки), що з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. Через неї проходить близько 20% світового експорту нафти. Після її блокування ціни на нафту стрімко пішли вгору.

Як повідомляє "Європейська правда", 16 квітня президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван уклали угоду про припинення вогню.

Трамп розповів, що провів "чудові переговори" з високоповажним президентом Лівану Джозефом Ауном та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між їхніми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне перемир'я о 17:00 за східним стандартним часом. У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, разом із нашим чудовим державним секретарем Марко Рубіо", – написав він.

Президент США додав, що доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру.

"Для мене було честю вирішити 9 воєн по всьому світу, і це буде моя 10-та, тож зробімо це", – резюмував президент.

Нагадаємо:

12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватиме кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

14 квітня три судна, які заходили в іранські порти, пройшли через Ормузьку протоку, випробовуючи блокаду США.

15 квітня супертанкер Agios Fanourios I, що також прямував до Іраку, після невдалої спроби на вихідних пройти через Ормузьку протоку до Перської затоки, також перетнув Ормузьку протоку.

17 квітня супертанкери Alicia та RHN, на які накладені санкції США через транспортування іранської нафти, змогли пройти через Ормузьку протоку.

США розширили блокаду іранських портів і прибережних вод, поширивши її на всі іранські судна та судна під санкціями "незалежно від місця перебування".