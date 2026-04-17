Постачання нафти "Дружбою" може відновитися наступного тижня – Мадяр
Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", що проходить через Україну, може відновитися наступного тижня після кількамісячної перерви.
Про це заявив майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, посилаючись на слова керівника угорської нафтопереробної компанії MOL, преедає Bloomberg.
У п'ятницю Мадяр повідомив журналістам, що Жолт Хернаді повідомив йому про відновлення поставок і що керівник MOL наступного тижня відвідає Росію для обговорення питань постачання нафти.
"Недостатньо просто запустити "Дружбу". Потрібно ще й нафту туди доставляти", – сказав Мадяр.
Нафтопровід, який транспортує російську нафту через Україну до Центральної Європи, не працює з січня, коли його пошкодив удар російського безпілотника.
Він також став предметом політичної суперечки під час передвиборчої кампанії в Угорщині, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан, що йде у відставку, звинуватив Київ у затягуванні ремонту з політичних мотивів.
Мадяр заявив у середу, що очікує, що Орбан зніме своє вето, як тільки постачання нафти буде відновлено. Зеленський заявив на початку цього тижня, що постачання може відновитися до кінця квітня.
