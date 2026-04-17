Постачання нафти "Дружбою" може відновитися наступного тижня – Мадяр

Нафтопровід дружба може знову запрацювати раніше, ніж очікувалось

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", що проходить через Україну, може відновитися наступного тижня після кількамісячної перерви.

Про це заявив майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, посилаючись на слова керівника угорської нафтопереробної компанії MOL, преедає Bloomberg.

У п'ятницю Мадяр повідомив журналістам, що Жолт Хернаді повідомив йому про відновлення поставок і що керівник MOL наступного тижня відвідає Росію для обговорення питань постачання нафти.

"Недостатньо просто запустити "Дружбу". Потрібно ще й нафту туди доставляти", – сказав Мадяр.

Нафтопровід, який транспортує російську нафту через Україну до Центральної Європи, не працює з січня, коли його пошкодив удар російського безпілотника.

Він також став предметом політичної суперечки під час передвиборчої кампанії в Угорщині, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан, що йде у відставку, звинуватив Київ у затягуванні ремонту з політичних мотивів.

Мадяр заявив у середу, що очікує, що Орбан зніме своє вето, як тільки постачання нафти буде відновлено. Зеленський заявив на початку цього тижня, що постачання може відновитися до кінця квітня.

