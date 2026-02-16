Новини 16 лютого: підозра Галущенку, енеогопідтримка для будинків та рекордий експорт російської нафти до КНР

Про що сьогодні говорили

Про фігурантів "Мідаса". Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив скаргу захисту ексміністра енергетики щодо нібито незаконного затримання.

Про енергетику. Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок були знеструмлення споживачів у чотирьох областях країни.

Про енергопідтримку. Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Про "Національний кешбек". З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів.

Про російську нафту. Експорт російської нафти до Китаю зростає третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.

Про банки. НБУ повідомив, що у 2025 році найбільше операцій із використанням банківських карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі.

Про Китай. Лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпінь у повідомленні голові Африканського союзу Жоао Лоуренсо заявив, що повністю скасує мита на товари з африканських країн з 1 травня 2026 року.

Ексклюзиви ЕП

Чи можна було підготувати енергетику до зими краще?