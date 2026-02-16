Китай скасовує мита для всієї Африки, крім однієї країни

Китай вводить безмитну торгівлю з усіма країнами Африки, крім однієї

Лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпінь у повідомленні голові Африканського союзу Жоао Лоуренсо заявив, що повністю скасує мита на товари з африканських країн з 1 травня 2026 року.

Про це повідомляє китайський державний ЗМІ China Daily.

Єдина країна, що не потрапляє під скасування мит – Есватіні, яка не має дипломатичних відносин з КНР, натомість визнаючи Тайвань як єдиний Китай.

В Africanews зазначають, що торгівля між Китаєм та країнами Африки становила 222 млрд дол на початку 2025 року і зросте зі скасуванням мит.

33 африканські держави й до цього мали безмитну торгівлю з КНР, а тепер до цього числа додасться ще 20 країн.

Також зазначено, що така тарифна політика впроваджується на фоні віддалення США від Африки та підвищення американських мит на товари з африканських держав.

Читайте також: Великий китайський зашморг: як через кредити Пекін контролює інші країни світу

Нагадаємо:

В липні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що США вводитимуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" блоку BRICS.