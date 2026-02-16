Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк розповів про середній чек при оплаті карткою

Віктор Волокіта — 16 лютого, 15:19
Нацбанк розповів про середній чек при оплаті карткою
НБУ

У 2025 році найбільше операцій із використанням банківських карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі.

Про це повідомив Національний банк України.

Це 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками (понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2,38 трлн грн).

Перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1,23 трлн грн).

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9% від кількості та 16,4% від суми всіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:

  • у торговельній мережі – 354 грн (у 2024 році – 330 грн),
  • із переказу з картки на картку – 1 864 грн (у 2024 році – 1 958 грн),
  • з оплати товарів та послуг в інтернеті – 608 грн (у 2024 році – 561 грн).

Нагадаємо:

ПриватБанк та "Аврора" запускають найбільшу в Україні мережу біометричної оплати покупок через FacePay.

НБУ гроші

гроші

Нацбанк розповів про середній чек при оплаті карткою
Відсьогодні підприємці можуть скористатися урядовою енергопідтримкою
За 2025 рік обсяги касових оборотів банків зросли – НБУ

Останні новини