Нацбанк розповів про середній чек при оплаті карткою

У 2025 році найбільше операцій із використанням банківських карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі.

Про це повідомив Національний банк України.

Це 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками (понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2,38 трлн грн).

Перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1,23 трлн грн).

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9% від кількості та 16,4% від суми всіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:

у торговельній мережі – 354 грн (у 2024 році – 330 грн),

із переказу з картки на картку – 1 864 грн (у 2024 році – 1 958 грн),

з оплати товарів та послуг в інтернеті – 608 грн (у 2024 році – 561 грн).

