Галущенко намагався оскаржити "незаконне затримання" – суд залишив його під вартою

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський частково задовольнив скаргу захисту ексміністра енергетики щодо нібито незаконного затримання.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власну кореспондентку.

До цього повідомлялося, що ексміністр Галущенко 16 лютого вирішив оскаржити у Вищому антикорупційному суді "незаконне затримання", яке сталося напередодні.

Ексміністр енергетики Герман Галущенко у залі суду Суспільне

Попри те, що скаргу частково задовільнили він залишається від вартою.

Читайте також: "Міндічгейт"? Історія того самого друга президента"

"Як могли врятувати Міндіча від арешту?"

"Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу"

Нагадаємо:

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.