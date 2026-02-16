Галущенко намагався оскаржити "незаконне затримання" – суд залишив його під вартою
Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський частково задовольнив скаргу захисту ексміністра енергетики щодо нібито незаконного затримання.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власну кореспондентку.
До цього повідомлялося, що ексміністр Галущенко 16 лютого вирішив оскаржити у Вищому антикорупційному суді "незаконне затримання", яке сталося напередодні.
Попри те, що скаргу частково задовільнили він залишається від вартою.
Читайте також: "Міндічгейт"? Історія того самого друга президента"
"Як могли врятувати Міндіча від арешту?"
"Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу"
Нагадаємо:
Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.
У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.