Через атаки ворога у чотирьох областях нові знеструмлення

Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі – на ранок є знеструмлення споживачів у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Знеструмлення торкнулись Донецької, Дніпропетровської, Черкаської та Одеської областей. Зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів Одеси.

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 16 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 10,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю", – йдеться у повідомленні.

Через несприятливі погодні умови (пориви вітру, налипання мокрого снігу) на ранок повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у восьми областях – Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській.

