Уряд змінив розмір "Національного кешбеку" за купівлю українських товарів

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що такий підхід дозволяє посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

За інформацією відомства, з 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься:

15% — на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари: косметику та засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття тощо. А також окремі продукти харчування — тверді та м'які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5% — на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.

Це, зокрема: солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м'ясо, молочні продукти (крім твердих і м'яких сирів), соуси та приправи, хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.

"Усі нарахування кешбеку, як і раніше, йдуть на картку "Національний кешбек", яку ви вибрали у Дії, суму нарахування також можна перевірити у Дії", – поінформували в Мінекономіки.

За даними міністерства, за півтора роки роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів, а обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 млрд грн.

Нагадаємо:

З 11 грудня українці отримали змогу купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних) за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" у понад 1160 магазинах мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько" по всій Україні.

З 18 грудня до програми долучилися мережі Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23". Також доступні онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU.

В січні до програми розрахунків "Зимовою підтримкою" та "Національним кешбеком" долучилися АТБ, "Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре"), "Дивоцін" та "ЛотОК".