Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру у справі "Мідас"

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.

Джерело: НАБУ

Деталі: Галущенку зокрема повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації у справі "Мідас", було зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Повідомляється, що серед "інвесторів" фонду була і родина Галущенка.

Дослівно НАБУ: "З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках".

Деталі: За даними розслідування, за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет" (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк - ред), злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад $7,4 млн.

Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині ексміністра напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини.

Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

За словами джерел УП в політичних колах, у ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали Галущенка.

Нагадаємо:

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.