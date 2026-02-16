Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд

Володимир Тунік-Фриз — 16 лютого, 13:00
Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд
Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд
Фото: Reuters

Експорт російської нафти до Китаю зросте третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми оцінками Vortexa Analytics, у лютому поставки російської нафти до Китаю становитимуть 2,07 млн барелів на добу, що перевищує січневий показник у 1,7 млн барелів на добу.

За попередніми даними Kpler, імпорт у лютому становив 2,083 млн барелів на добу, що більше, ніж 1,718 млн барелів на добу в січні.

З листопада Китай замінив Індію як головного клієнта Москви з морських поставок, оскільки західні санкції через війну в Україні та тиск з метою укладення торговельної угоди з США змусили Нью-Делі скоротити імпорт російської нафти до дворічного мінімуму в грудні.

За даними Kpler, імпорт російської нафти в Індію в лютому, за оцінками, знизиться до 1,159 млн барелів на добу.

Це призвело до зниження цін на російську нафту на 9-11 доларів за барель нижче базової ціни ICE Brent за січень/лютий для поставок до Китаю, що є найнижчим показником за останні роки для нафти марки Urals.

Уральська нафта, а також інші експортні сорти, такі як "Сокол" і "Варандей", додалися до регулярних поставок флагманської російської суміші ESPO, що експортується з далекосхідного порту Козьміно, розташованого ближче до Китаю, створивши сильну конкуренцію з боку поставок з Ірану.

Незалежні китайські нафтопереробні заводи, відомі як "чайники", є найбільшими у світі споживачами нафти з Росії, Ірану та Венесуели, на яку США наклали санкції.

Нагадаємо:

У понеділок нафта торгувалася без істотних змін, оскільки інвестори оцінювали вплив на ринок майбутніх переговорів між США та Іраном, спрямованих на деескалацію напруженості на тлі очікуваного збільшення поставок ОПЕК+.

Росія нафта

нафта

Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд
Ціни нафти стабільні на тлі майбутніх перемовин США та Ірану
Індійський нафтовий гігант отримав ліцензію США на купівлю венесуельської нафти

Останні новини