Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд

Експорт російської нафти до Китаю зросте третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми оцінками Vortexa Analytics, у лютому поставки російської нафти до Китаю становитимуть 2,07 млн барелів на добу, що перевищує січневий показник у 1,7 млн барелів на добу.

За попередніми даними Kpler, імпорт у лютому становив 2,083 млн барелів на добу, що більше, ніж 1,718 млн барелів на добу в січні.

З листопада Китай замінив Індію як головного клієнта Москви з морських поставок, оскільки західні санкції через війну в Україні та тиск з метою укладення торговельної угоди з США змусили Нью-Делі скоротити імпорт російської нафти до дворічного мінімуму в грудні.

За даними Kpler, імпорт російської нафти в Індію в лютому, за оцінками, знизиться до 1,159 млн барелів на добу.

Це призвело до зниження цін на російську нафту на 9-11 доларів за барель нижче базової ціни ICE Brent за січень/лютий для поставок до Китаю, що є найнижчим показником за останні роки для нафти марки Urals.

Уральська нафта, а також інші експортні сорти, такі як "Сокол" і "Варандей", додалися до регулярних поставок флагманської російської суміші ESPO, що експортується з далекосхідного порту Козьміно, розташованого ближче до Китаю, створивши сильну конкуренцію з боку поставок з Ірану.

Незалежні китайські нафтопереробні заводи, відомі як "чайники", є найбільшими у світі споживачами нафти з Росії, Ірану та Венесуели, на яку США наклали санкції.

Нагадаємо:

У понеділок нафта торгувалася без істотних змін, оскільки інвестори оцінювали вплив на ринок майбутніх переговорів між США та Іраном, спрямованих на деескалацію напруженості на тлі очікуваного збільшення поставок ОПЕК+.