Масштабний удар по вейпах: БЕБ провело 100 обшуків та вилучило майна на 150 млн

У рамках спецоперації Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів.

Про це повідомляють БЕБ та Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У відомстві зазначають, що одночасно провели понад 100 обшуків у 12 областях та десятках міст. Загальна вартість вилученого майна сягає 150 млн грн – виробничі лінії, сотні тисяч компонентів та понад 36 тис. пристроїв для куріння.

Кравченко уточнив, як працювала злочинна група. Також він зазначив про 150 обшуків та суму в 125 млн грн, що розбігається з даними БЕБ.

"Учасники продавали покупцям нікотиновмісну продукцію в обхід законодавчих обмежень. Готові рідини для вейпів маскували під окремі компоненти: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори та нікотин. В окремих випадках нікотиновмісну суміш передавали покупцям як "подарунок"", – пише Кравченко.

Наймасштабніша частина операції була в Києві та Київській області. Там група налагодила повний цикл виготовлення та збуту рідин для електронних сигарет через мережу магазинів.

Під час понад 100 обшуків вилучено лінії для розливу та фасування рідин, тонни сировини, майно на понад 120 млн грн, зокрема понад 708 тис. одиниць ароматизаторів, гліцерину та нікотину, а також понад 600 літрів пропіленгліколю – загалом майже 9 тис. літрів рідин.

Також у Києві та області вилучили понад 36 тис. пристроїв для куріння та комплектуючих; телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та бухгалтерські документи.

На Вінниччині правоохоронці накрили десятки магазинів, вилучивши понад 2 млн грн готівки, більше 90 тис. одиниць рідин і компонентів, техніку та документацію. Мережа охоплювала 38 магазинів у Вінниці та ще 17 міст Вінницької області.

Результати обшуків на Вінниччині БЕБ

Про підозру повідомили організатору схеми та двом співучасникам. Організатора також звинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на майже 67 млн грн.

На Одещині в ході 11 обшуків вилучили продукцію і готівки на понад 5,4 млн грн, з яких майже 4,7 млн грн – нелегальні підакцизні товари. Підозру отримав організатор каналу постачання та збуту.

Результати обшуків на Одещині БЕБ

Результати обшуків на Одещині БЕБ

Зокрема було вилучено майже 12 тис. одиниць гліцерину, майже 7 тис. одиниць нікотину, понад 16 тис. ароматизаторів, близько 2,7 тис. картриджів та майже 1,8 тис. електронних сигарет.

Нагадаємо:

Директор БЕБ Олександр Цивінський 13 травня заявив, що ринок вейпів потребує жорсткого та зрозумілого законодавчого регулювання, прозорих правил та реальних умов для ведення бізнесу "в білу", або ж суттєвого посилення кримінальної відповідальності за нелегальне виробництво та продаж.

Тоді він згадував про масштабну операцію БЕБ з обшуками у 12 регіонах України. Ймовірно, мова йшла саме про цю операцію.