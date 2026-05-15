Легалізація коштів через "Династію": ВАКС обрав запобіжки до чотирьох підозрюваних

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи до ще чотирьох учасників організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна через будівництво комплексу "Династія".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, суд застосував до співзасновників обслуговуючого кооперативу – заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно, до директора приватного товариства – 20 млн грн застави, довіреній особі міністра – заставу в сумі 15 млн грн.

Зазначимо, що йдеться про співвласника ОК ЖБК "Сонячний берег" Геннадія Опальчука, директорку ТОВ "Блум Девелопмент" Лілію Лисенко, асистенку віцепрем'єра Олексія Чернишова Марину Медведєву та керівника ОК ЖБК "Сонячний берег" Сергія Сіранчука.

"Усі зазначені підозрювані підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру", – говориться у повідомленні.

До колишнього віце-прем'єр-міністра та бізнесмена вже застосовані запобіжні заходи в цьому та іншому кримінальному провадженні. Питання щодо звернення до суду з іншими клопотаннями ще вирішується.

Раніше НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі колишнього віцепрем'єрміністра України, який раніше очолював Міністерство розвитку громад і територій, і ще п'яти осіб.