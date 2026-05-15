Світовий агролідер призупинив роботу олійного заводу в Чорноморську після атаки РФ

Світовий агрогігант Archer Daniels Midland (ADM) призупиняє роботу олійноекстракційного заводу в Чорноморську після пошкоджень, яких підприємство зазнало внаслідок атаки дрона 26 квітня.

Про це повідомляє Latifundist.

За даними джерел видання, компанія також тимчасово зупинила закупівлю сировини.

На підприємстві тривають відновлювальні роботи та оцінюють завдані збитки.

"Робота олійноекстракційного підприємства ADM у Чорноморську в Україні наразі залишається призупиненою після пошкоджень, завданих ударом дрона 26 квітня 2026 року. Безпека наших працівників є нашим найвищим пріоритетом, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", — повідомили в ADM.

Archer Daniels Midland Company (ADM) – це американська транснаціональна корпорація. Є одним із найбільших у світі переробників сільськогосподарської продукції. В Україні працює "АДМ Юкрейн", яка займається зерном та олією.

Росія посилила удари по об'єктах американських компаній в Україні, намагаючись зробити країну неприйнятно ризикованою для інвесторів і підірвати її економіку.

У квітні 2026 року стало відомо, що ADM продає свій останній елеватор в Україні. Йдеться про елеватор ADM "Камʼянський" в Черкаській області.