Директор ЦРУ прилетів на Кубу з ультиматумом на тлі паливного колапсу

Глава ЦРУ прилетів до Гавани, щоб вимагати від кубинського режиму "фундаментальних змін", тоді як Дональд Трамп посилює тиск на комуністичний уряд, домагаючись лібералізації економіки.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Зустріч у четвер відбулася після того, як уряд у Гавані заявив, що в нього закінчилися запаси дизеля та мазуту, критично важливі для виробництва електроенергії, оскільки США за останні чотири місяці заблокували майже всю нафту для острова.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся з урядовцями, щоб "особисто передати послання президента Трампа: Сполучені Штати готові серйозно взаємодіяти з економічних питань і питань безпеки, але тільки якщо Куба здійснить фундаментальні зміни".

Американські чиновники зазначили, що, хоча вони готові до переговорів, вони не чекатимуть нескінченно і не виключають застосування військової сили.

Минулого тижня США запровадили нові санкції проти Gaesa - військового конгломерату, який відіграє центральну роль в економіці Куби. Трамп також через указ зробив крок до санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Кубою.

Держсекретар США Марко Рубіо, який відіграє провідну роль у переговорах, у вівторок заявив, що Куба має "зламану, нефункціональну економіку, і змінити її неможливо".

Він додав: "На мою особисту думку, неможливо змінити економічну траєкторію Куби, поки нею керують ті, хто керує зараз".

Куба заявила, що відкрита до обговорення демократії, прав людини, бізнесу та співпраці зі США щодо міграції та боротьби з наркотрафіком, але наполягає, що її політична, правова, соціальна та економічна системи не є предметом переговорів.

У четвер Куба, схоже, відкрила двері для отримання $100 млн гуманітарної допомоги від США після початкових заяв Вашингтона про те, що Гавана від неї відмовилася.

Читайте також: Острів несвободи: чи впаде під тиском Трампа комуністичний режим Куби

Нагадаємо:

Куба повністю вичерпала запаси дизельного палива і мазуту: Гавана стикається з наймасштабнішими відключеннями електроенергії за десятиліття на тлі паливної блокади США.