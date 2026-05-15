До 30 гривень: у Львові підвищили ціни за проїзд у громадському транспорті

У Львові підвищили ціни за проїзд у громадському транспорті

У Львові з 16 травня змінюється вартість проїзду у всьому громадському транспорті: вона зросте на 20-35%.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Тарифи за проїзд в громадському транспорті становитимуть:

при оплаті ЛеоКарт для студентів – 11,5 грн;

при оплаті додатком або загальною ЛеоКарт – 23 грн;

при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грн;

при оплаті готівкою – 30 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку – 23 грн, а при оплаті готівкою – 30 грн.

Студентський абонемент на всі види транспорту становитиме 575 грн, загальний абонемент на всі види транспорту – 1150 грн.

"Під час попереднього перегляду цін, у травні минулого року, дизельне пальне коштувало близько 48 грн за літр, сьогодні — вже понад 90 грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Львівська міська рада у 2025 році виносила на обговорення з громадськістю нові тарифи на проїзд в громадському транспорті.