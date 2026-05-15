До 30 гривень: у Львові підвищили ціни за проїзд у громадському транспорті
У Львові з 16 травня змінюється вартість проїзду у всьому громадському транспорті: вона зросте на 20-35%.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Тарифи за проїзд в громадському транспорті становитимуть:
- при оплаті ЛеоКарт для студентів – 11,5 грн;
- при оплаті додатком або загальною ЛеоКарт – 23 грн;
- при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грн;
- при оплаті готівкою – 30 грн.
Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку – 23 грн, а при оплаті готівкою – 30 грн.
Студентський абонемент на всі види транспорту становитиме 575 грн, загальний абонемент на всі види транспорту – 1150 грн.
"Під час попереднього перегляду цін, у травні минулого року, дизельне пальне коштувало близько 48 грн за літр, сьогодні — вже понад 90 грн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Львівська міська рада у 2025 році виносила на обговорення з громадськістю нові тарифи на проїзд в громадському транспорті.