Російські ракети, що атакували Київ, мали понад 100 комплектуючих з Заходу – FT

За даними української влади, російські крилаті ракети, використані під час смертоносного удару по Україні в четвер, були виготовлені цього року з використанням західних комплектуючих.

Про це повідомляє Financial Times.

На фотографіях уламків ракет, що впали на житловий будинок у Києві, в результаті чого загинуло щонайменше 24 людини, видно частини ракети Х-101 – однієї з найсучасніших російських крилатих ракет.

Знімки були вивчені українськими чиновниками, незалежним експертом та FT.

Владислав Власюк, головний чиновник України з питань санкцій, повідомив FT, що всі крилаті ракети Х-101, які влучили в Київ і були оцінені українськими експертами – включаючи ту, що влучила в житловий будинок у столиці – були виготовлені у другому кварталі 2026 року.

За інформацією видання, ракета містила понад 100 компонентів походженням з країн Заходу.

Ракета Х-101, ідентична тій, що влучила в житловий будинок, і яка була досліджена після атаки 20 січня, містила мікросхеми американських брендів, таких як Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також німецької Harting Technology Group, нідерландської Nexperia.

Деякі деталі мали серійні номери, що вказували на те, що вони були виготовлені у 2024 та 2025 роках — задовго після введення санкцій. У січневих уламках також було знайдено кілька компонентів китайського та тайванського виробництва.

У ніч на 16 квітня ворог атакував Київ та області ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі, загинули дитина і жінка, є потерпілі, серед яких – медики, що виїхали на виклик.