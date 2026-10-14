Цього року по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 росіяни завдали вже 50 ударів – Кличко

У 2022 році у дві теплоенергоцентралі столиці, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, поцілили 12 ракет та БпЛА, у 2023 – 7, у 2024 — жодна, у 2025 – 19, цього року – вже майже 50 ракет та дронів.

Про це під час виступу у Верховній Раді розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

"І весь час фахівці працювали, відновлювали обладнання, готували щороку обʼєкти до зими. І Київ вистояв", – зауважив він..

Кличко запевняє, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому – "попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада".

"Київ функціонує в складних воєнних умовах. Під постійними ніщивними атаками ворога. Для інфраструктури, енергетики й промисловості, бізнесу. Для кожного, мешканця столиці", – наголосив столичний очільник..

Він зазначив, що цього року готувалися під обстрілами ворога "та в умовах шоу, яке влада влаштувала з Планом стійкості".

Кличко розповів, що Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для обʼєктів тепло- і водопостачання. 70 мобільних пересувних котелень. Уже збудовані три дизельних електростанції. Та резервний водозабір.

Наразі "Київводоканал" має 103 генератори. І підприємство очікує ще генераторні системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном.

Понад 6 000 одиниць обладнання – генератори, інвертори, батареї – закуплені для житлового фонду заміськими програмами енергостійкості.

За словами столичного голови, усі заклади освіти мають генератори різної потужності. Зокрема 285 – великої потужності. Столичні лікарні забезпечені резервними джерелами і сьогодні мають 480 генераторів.

Також він зазначив, що у 15 лікарнях є власні свердловини, ще 6 будують. А 11 медзакладів — з автономним теплопостачанням від власних котелень. До кінця року таке опалення матиме 21 лікарня, каже Кличко.

"Київ працює, відновлює, ремонтує, забезпечує функціонування міста. В умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів. В умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить місто", – наголосив Кличко.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.

Внаслідок проблем після російських обстрілів, відбувається зниження тиску у Шевченківському, Солом'янському та Печерському районах Києва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий, серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

9 жовтня Володимир Зеленський вже звинувачував міську владу Києва в повному невиконанні необхідних кроків щодо запровадження планів стійкості.

З початку осені у столиці неодноразово фактично зупинялась транспортна інфраструктура внаслідок російський атак. Зокрема 8 жовтня у Києві зупинилося метро через падіння напруги.

Очільник столиці Віталій Кличко наголосив, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання. Мешканцям із друзями або родичами за межами столиці радять розглянути тимчасовий переїзд.

13 жовтня депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання в середу.