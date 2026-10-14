У Києві за ніч атакували всі три ТЕЦ – Корецький

Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області – зокрема, в столиці вночі були атаковані всі три міські ТЕЦ.

Про це написав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він додав, що ворог також бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

У пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.

"Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах", – додає прем'єр.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на енергетику на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики. Він написав, що як мінімум 600 тисяч людей зараз залишаються без світла та додав, що можуть бути ще більші відключення.