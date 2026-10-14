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У Києві за ніч атакували всі три ТЕЦ – Корецький

Семен Рубан — 14 жовтня, 10:35
У Києві за ніч атакували всі три ТЕЦ – Корецький
Ілюстративне фото
Getty Images

Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області – зокрема, в столиці вночі були атаковані всі три міські ТЕЦ.

Про це написав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він додав, що ворог також бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

У пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.

"Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах", – додає прем'єр.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на енергетику на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики. Він написав, що як мінімум 600 тисяч людей зараз залишаються без світла та додав, що можуть бути ще більші відключення.

ТЕЦ Київ енергетика Наслідки обстрілів в Україні

енергетика

У Києві за ніч атакували всі три ТЕЦ – Корецький
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